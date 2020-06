"Disco P3" dreht die Musik ab

"Es hat Versäumnisse gegeben. Man kann eine Diskogeneration nur zwei bis drei Jahre binden, dann muss man eine neue aufbauen. Und sich auch der Musik anpassen", nennt der Insider als Gründe. Seit zwei Jahren würden auch Feste – ver­anstaltet vor allem von diversen Sport­vereinen – in der Region immer mehr zunehmen. "Fast jedes Wochenende ist so eine Unterhaltung mit Live-Musik oder DJ, immer weniger Leute gehen gezielt in eine Diskothek."

Eine fünf Mal höhere Qualität als ein normales Fest müsse eine Diskothek bieten, um die Besucher zu locken, weiß der Insider. Aber das koste viel mehr Geld und bringe ein höheres Risiko.

Eine Fortführung werde es nicht geben, drei Angestellte seien von dem Konkurs betroffen. Über die Höhe der Außenstände wurden keine Angaben gemacht.

Der Geschäftsführer war für den KURIER nicht erreichbar, der beauftragte Rechtsanwalt wollte keine Stellungnahme abgeben.