Stefan László: "Baumeister der Diözese" bekam sogar Besuch vom Papst

Am 11. November 1960 wurde ein bedeutendes Kapitel der burgenländischen Kirchengeschichte aufgeschlagen: Papst Johannes XXIII. erhob die Apostolische Administratur Burgenland zur eigenständigen Diözese Eisenstadt. Zum ersten Bischof wurde DDr. Stefan László bestellt, der im Martinsdom inthronisiert wurde.

Der 1913 in Pressburg (Bratislava) geborene László wuchs in Trausdorf an der Wulka auf. Nach dem Theologiestudium an der Universität Wien empfing er 1936 im Stephansdom durch Kardinal Theodor Innitzer die Priesterweihe. Nach Kaplansjahren in mehreren burgenländischen Pfarren promovierte er in Wien und Rom zum Dr. theol. und Dr. iur. can. Ab 1939 wirkte László in der Apostolischen Administration des Burgenlands, wo er als Kanzleidirektor und Leiter der Caritas tätig war. 1954 wurde er zum Apostolischen Administrator ernannt und zwei Jahre später zum Titularbischof von Metellopolis geweiht – als erster Burgenländer an der Spitze der kirchlichen Verwaltung.

Zu seinen wichtigsten Initiativen zählte der Ausbau kirchlicher Strukturen: die Restaurierung der späteren Domkirche in Eisenstadt,

der Neubau des Knabenseminars Mattersburg sowie

die Wiedererrichtung der Lehrerbildungsanstalt 1957.

Daraus entwickelte sich die „Stiftung Pädagogische Akademie Burgenland“, getragen von Diözese und Republik. Helfer in der Ungarnkrise Während der Ungarnkrise 1956 organisierte László Hilfsmaßnahmen für Flüchtlinge. Die Diözesansynode 1959 bereitete den Schritt zur Diözesegründung vor.