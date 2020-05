Diözese Eisenstadt: "Klasser Bursch" soll gehen

In der Hornsteiner Pfarrgemeinde herrscht Unmut und Ungewissheit. "Was hier bei uns passiert, ist sehr, sehr traurig", sagt eine "gläubige Katholikin", die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Der Grund ihrer Trauer: Pfarrer Valentin Zsifkovits, der seit 1995 Hornsteiner Ortspfarrer ist, soll nach Kittsee versetzt werden.



Auch ein junger Mann will nur dann etwas sagen, wenn er anonym bleibt: "Ich marschiere nicht jeden Sonntag in die Kirche. Dafür bin ich aber jeden Sonntag am Sportplatz zu finden. Und dort treff' ich auch unseren Pfarrer, der sich beim Fußball sehr gut auskennt", sagt der junge Hornsteiner, der es nicht gut empfände, wenn Zsifkovits versetzt werden würde. "Er ist ein klasser Bursch."