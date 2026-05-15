Polizei stoppt Serie von Dieseldiebstählen

Nach mehreren Dieseldiebstählen im Bezirk Neusiedl am See hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Die Ermittlungen betreffen Vorfälle in St. Andrä am Zicksee, Tadten und Frauenkirchen. Laut Polizei kam es zwischen Anfang April und 11. Mai 2026 wiederholt zu Diebstählen von Dieseltreibstoff aus Bewässerungsaggregaten. Dabei wurden Tankdeckel abgeschraubt oder aufgebrochen und der Treibstoff abgezapft.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen führte die Polizei Pamhagen gemeinsam mit dem Bezirkskriminaldienst Neusiedl am See eine Schwerpunktaktion durch. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz. Am 11. Mai wurde gegen 21.30 Uhr ein 53-jähriger Mann laut Polizei auf frischer Tat betreten, als er versuchte, Diesel aus einem Aggregat abzuzapfen. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.