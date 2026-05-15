Polizei stoppt Serie von Dieseldiebstählen
Zusammenfassung
- Nach mehreren Dieseldiebstählen im Bezirk Neusiedl am See nahm die Polizei zwei Verdächtige fest.
- Ein 53-Jähriger wurde laut Polizei auf frischer Tat betreten.
- Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.
Nach mehreren Dieseldiebstählen im Bezirk Neusiedl am See hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Die Ermittlungen betreffen Vorfälle in St. Andrä am Zicksee, Tadten und Frauenkirchen.
Laut Polizei kam es zwischen Anfang April und 11. Mai 2026 wiederholt zu Diebstählen von Dieseltreibstoff aus Bewässerungsaggregaten. Dabei wurden Tankdeckel abgeschraubt oder aufgebrochen und der Treibstoff abgezapft.
Im Zuge umfangreicher Ermittlungen führte die Polizei Pamhagen gemeinsam mit dem Bezirkskriminaldienst Neusiedl am See eine Schwerpunktaktion durch. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz.
Am 11. Mai wurde gegen 21.30 Uhr ein 53-jähriger Mann laut Polizei auf frischer Tat betreten, als er versuchte, Diesel aus einem Aggregat abzuzapfen. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.
Weitere Ermittlungen führten am 13. Mai zur Festnahme eines 23-jährigen Mannes. Er soll laut Polizei als Auftraggeber der Dieseldiebstähle fungiert haben. Auch er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.
Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen dauern an.
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