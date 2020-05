Diese Akteure sind längst keine Laien mehr

Wenn jemand aus dem Nähkästchen – oder eher aus der Kostümkiste – der Kurbühne Bad Tatzmannsdorf plaudern kann, dann sind das Hans Rehling und Edi Nicka. Immerhin stehen die beiden 67-Jährigen nicht nur von Beginn an selbst auf den Brettern – Rehling auch als Obmann, Nicka als Regisseur. Die einstigen Schulkollegen haben das Laientheater gegründet.

„Zum 60-jährigen Jubiläum des Burgenlandes haben wir mit dem kürzlich verstorbenen Volksschuldirektor Hannes Mayerhofer die Theatergruppe gegründet – am 19. März 1981 in meinem Wohnzimmer“, erinnert sich Nicka. Darsteller hätte man laut Rehling gleich genügend gehabt. Und auch heute gebe es in der bis zu 30 Köpfe zählenden Gruppe „keine Nachwuchsprobleme. Unsere Jungen sind wegen Schule oder Beruf zwar nicht auf Dauer dabei, aber wir konnten immer auch Jüngere gewinnen“, ist der Obmann stolz, jede Rolle könne man sogar doppelt besetzen. Aus 20-Jährigen bis ins „Mittelalter wie Edi und ich besteht die g‘sunde Mischung“.

Gesund ist auch der Zusammenhalt innerhalb der Kurbühne. Wie in einer Familie gebe es hi und da Differenzen, aber die seien nie so arg. „Für sieben, acht Leute, die seit 30 Jahren dabei sind, ist das Theater Teil ihres Lebens“, weiß Rehling. Längst ist es Tradition, dass man einen Probenabend im Gasthaus ausklingen lässt. Dass die Chemie passt, beweisen auch gemeinsame Reisen etwa in die USA, nach Kanada, Australien und Südafrika.