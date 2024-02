Diebe geschnappt: Duo trieb in mehreren Bundesländern sein Unwesen

Baustelleneinbruch

Die Ermittler kamen dem 42-Jährigen aufgrund von Spuren am Tatort nach einem Baustelleneinbruch im Mai 2023 im Bezirk Mattersburg auf die Spur. Am vergangenen Mittwoch wurde er schließlich gemeinsam mit dem 32-Jährigen im oberösterreichischen Bezirk Wels festgenommen. Beide wurden laut Polizei in die Justizanstalt Stein nach Niederösterreich gebracht.