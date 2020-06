Die umstrittenen 70 Zentimeter

Ein Streifen von rund 70 cm ist in Eisenstadt derzeit heiß umstritten. Wie der KURIER berichtet hat, sollen in der Sylvesterstraße 3a exquisite Wohnungen gebaut werden. Der dafür vorgesehene Bauplatz ist ein Fahnengrundstück, dessen Zufahrt nur 2,50 Meter breit ist. Durch das Gutachten eines Verkehrstechnikers hat man nun eine Lösung gefunden, wie man die Zufahrt und den Verkehr regeln kann. Der Magistrat der Freistadt Eisenstadt hat nun die Baubewilligung erteilt und die 2,50 Meter schmale Zufahrt genehmigt.



Gegen das Projekt hat sich von Beginn an Widerstand der Anrainer formiert. Vor allem das Ehepaar Marion und Josef Klein, das von dem Bau am meisten betroffen ist, hat nun den Baubescheid beeinsprucht. Doch die Kleins kämpfen auch noch an einer anderen Front. Nämlich um einen rund 70 cm breiten Streifen, der parallel zur Zufahrt verläuft und den die Sylvesterstraße 3a Errichtungs Gmbh (SEG) plötzlich ersessen haben will. Damit könnte sie die Zufahrt verbreitern.