Die Schweine kommen

Sportlich wie Johannes Reiss, Leiter des jüdischen Museums in Eisenstadt, nun einmal ist, joggt er jeden Tag zeitig in der Früh mit seinen beiden Hunden in den Wäldern am oberen Berg der Landeshauptstadt. Doch nicht immer wird seine Körperertüchtigung zum Vergnügen. Manchmal schleicht sich bei ihm Unbehagen ein. Auch seine Doggen werden nervös. Das passiert dann, wenn die drei ein Schnauben und Scharren wahrnehmen. „Das sind die Wildschweine“, sagt Reiss, „und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich auch Angst.“

Einer Kollegin passierte ähnliches. Sie wollte einen Spaziergang – auf zwei Stunden angelegt – im Leithagebirge bei Schützen am Gebirge unternehmen. Er dauerte mehr als vier, „denn ich musste den Wildschweinen ausweichen, die sich verstärkt bemerkbar machten“. Auch bei ihr machte sich Angst breit.

Diese Angst war berechtigt. Denn Wildschweine sind zwar „gesellige Lebewesen“, wie Burgenlands Landesjägermeister Peter Prieler meint, „können aber mitunter sehr aggressiv werden“. Sie werden vor allem dann angriffslustig, wenn es um ihre Frischlinge (Jungen) geht, die sie verteidigen und die derzeit (bis in den April hinein) im Aufwachsen sind.