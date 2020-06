Die Schwachen beißt die Gesellschaft

Hans Jakob (Name der Redaktion geändert) arbeitet bei einem Bauunternehmen im Nordburgenland. Der Kollektivvertrag beträgt an die 1800 Euro, netto bleiben 1265 Euro übrig. "Natürlich könnte es mehr sein. Aber ich fühl mich in der Firma wohl, das Arbeitsklima passt", sagt Jakob und zieht den Mörtelkübel per Seil hinauf zum Kollegen.

So wie Jakob sehen 62 Prozent der burgenländischen Arbeitnehmer das Verhältnis zu den Kollegen und auch die Arbeitszeitregelung als "sehr positiv", sagt zumindest der Arbeitsklima-Index 2011 aus, der vom Institut für empirische Sozialforschung (IFES; für die Studie wurden im Zeitraum Feber bis Dezember 2011 in vier Erhebungswellen insgesamt 530 Arbeitnehmer im Burgenland befragt, österreichweit waren es mehr als 5100 Personen) erstellt wurde. "Generell", sagt Projektleiter Georg Michenthaler, "hat sich der Arbeitsklima-Index für das Burgenland um drei Punkte verbessert und bis auf einen Punkt dem Österreich-Wert angenähert." Diese positive Entwicklung sei insofern bemerkenswert, weil im Gegensatz dazu die Arbeitszufriedenheit im gesamten Bundesgebiet stagniere.