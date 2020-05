Die Politik als späte Berufung

Mit 66 Jahren... ". Nein, der Udo-Jürgens-Hit ist zu abgedroschen. Und doch, Dagmar Ensle beschreibt der Klassiker haargenau. Denn mit der doppelten "6" fing für die heute 70-Jährige das politische Leben erst an.



"Der ausschlaggebende Grund war der Tod meines Mannes. Ich wollte mein Leben neu gestalten, eine reizvolle Aufgabe übernehmen", erzählt Ensle. Der Zufall sollte Regie führen: Sechs Wochen vor der Gemeinderatswahl 2007 stand die ÖVP in Rotenturm, Bezirk Oberwart, ohne Bürgermeisterkandidaten da. Ensle, aus Wien stammend und seit 35 Jahren im Ortsteil Siget in der Wart beheimatet, stellte sich spontan zur Verfügung. Die Bevölkerung habe äußerst positiv reagiert. "Ich habe Bekannte in allen Ortsteilen und einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, der in einer Gemeinde nie fehl am Platz ist."

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen und erstaunte auch die Spitzenkandidatin: Der Mandatsstand wurde von 7 ( ÖVP) zu 12 ( SPÖ) auf 9 zu 10 verkürzt.



"Ich bin kein Parteipolitiker, sehe das objektiv. Eine Gemeinde ist wie ein Betrieb. Was gemacht gehört, das wird gemacht", erklärt die Vizebürgermeisterin. "Ich höre mir gute Ideen an, egal von welcher Fraktion sie kommen. Aber das wird in Rotenturm von beiden Seiten praktiziert."