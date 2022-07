Alan Bartus hat die Musik im Blut und den Jazz im Herzen

Als wäre das nicht genug, wurde Alan auch noch an der elitären „Manhattan School of Music“ angenommen. „Das ist eine große Ehre, denn mein größtes Vorbild als Pianist, Kenny Kirkland, hat auch dort studiert“, sagt Alan.

Nach seiner Ausbildung in Wien will der begnadete Pianist dann nach New York gehen. Derzeit ist er aber noch auf der Suche nach Sponsoren, die ihm den Traum ermöglichen. „Es ist ein 70-prozentiges Stipendium, aber die Schule und das Leben in New York sind sehr teuer und ich stamme nicht aus einer reichen Familie“, erklärt Alan.