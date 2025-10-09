Die Leidensfähigkeit der burgenländischen ÖVP-Chefs

Ein kleines Quiz zum Einstieg: Was haben Neos und Volkspartei im Burgenland gemeinsam? Beide Parteien haben seit 2015 nach jeder Landtagswahl den Parteichef ausgetauscht. Bei den Pinken lautet die Reihenfolge: Christian Schreiter, Eduard Posch, Christoph Schneider, Christoph Lach. Die ÖVP schickte nach dem Verlust der Regierungsbeteiligung 2015 Franz Steindl in die Wüste. Seine Nachfolger Thomas Steiner und Christian Sagartz hielten sich nur jeweils fünf Jahre, am Freitag übernimmt Nationalrat Christoph Zarits (45) das Zepter. Im Frühjahr hatte ihn der Landesparteivorstand nominiert, morgen stellt er sich bei einem außerordentlichen Landesparteitag der Wahl durch rund 230 Delegierte.

Neben Bundeskanzler Christian Stocker und den ÖVP-Ministern Klaudia Tanner und Norbert Totschnig kommt auch August Wöginger ins Eisenstädter Kulturzentrum. Hilfe oder Haxl Noch am Dienstag stand der türkise Klubobmann im Nationalrat in Linz vor Gericht, weil er 2017 für einen Parteifreund in OÖ interveniert haben soll, damit dieser Vorstand eines Finanzamtes wird. Wöginger kam mit einer Diversion davon. Dennoch ist es Zarits’ ausdrücklicher Wunsch, dass Wöginger nach Eisenstadt kommt. Das spricht für die Loyalität des neuen Obmanns der burgenländischen ÖVP – oder für dessen Leidensfähigkeit.