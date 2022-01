Olympia als Kür für eine starke Karriere auf dem Eis

Ziegler selbst war erst 15, als sie bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver an den Start gegangen ist – als erste burgenländische Eiskunstläuferin überhaupt. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Stooberin schon über ein Jahrzehnt Erfahrung. Im zarten Alter von vier Jahren hat sie den ersten Kinderkurs gemacht, auf Wunsch ihrer Großmutter: „Die Oma hat mich aufs Eis gestellt und gesagt: Ich will, dass du das kannst, weil mir das so gefällt. Am Anfang hat es mir nicht getaugt, aber ich habe mich ziemlich schnell verbessert. Bis ich elf war, hat mich die Oma dann täglich zum Training nach Wien geführt. Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich bin“.

Ihre mittlerweile leider verstorbene Großmutter war also Miriams erster Fan. Mittlerweile fiebern Tausende bei ihren spektakulären Läufen mit.