Die Kolosse von Potzneusiedl

Landeshauptmann Hans Niessl fühlt sich bestätigt. Ihm schwebt ja vor, dass das Burgenland stromautark wird: „Bis 2013 werden wir so viel Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen, wie im Land verbraucht wird.“ Das Burgenland werde so die Öko-Nummer Eins in Europa, ist Niessl überzeugt.

Eine dieser Anlagen soll gemeinsam mit Enercon als Forschungsstation betrieben werden, um die Weiterentwicklung der Stromproduktion mit Windenergie voranzutreiben. Die Leistungsfähigkeit von Windenergieanlagen soll damit gesteigert werden.