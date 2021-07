Die Kelag aus dem Süden spitzt auf weitere Geschäfte im Osten

Im Endausbau will man pro Jahr rund 24 Millionen Kilowattstunden Energie für Raum- und Wasserwärme liefern, dies entspricht dem Bedarf von etwa 4000 Wohnungen. Derzeit liefert Kelag-Wärme bereits an die zwölf Millionen Kilowattstunden und zwar ins Altersheim Neudörfl und in das Gesundheitszentrum in Bad Sauerbrunn. Für die Fernwärmeversorgung setzt Kelag Abwärme ein, die bisher ungenutzt geblieben ist, sagt Kogler: „Als Ausfallreserve errichten wir neben dem Biomasseheizkessel von FunderMax einen Erdgaskessel, damit können wir unseren Wärmekunden ein sehr hohes Maß an Versorgungssicherheit gewährleisten.“

Für Harald Kogler und die Kelag wird dieses Projekt wahrscheinlich nicht das letzte sein: „Selbstverständlich sind wir noch an anderen Projekten interessiert, nämlich überall dort, wo viele Menschen leben.“

Am kommenden Montag finden in Bad Sauerbrunn bzw. am Dienstag in Neudörfl Informationsabende statt. Denn Kelag-Wärme will ja nicht nur Betriebe beliefern, sondern auch Haushalte – und öffentliche Objekte.