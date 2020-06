Wetterkapriolen lassen einzigartige Süßweine entstehen

Das Weingut Schröck in Rust besteht seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Heidi Schröck, einst Weinkönigin und stets Vorzeige- und Pionierweinbäuerin, bewirtschaftet seit 1983 den Familienbetrieb mit zehn Hektar Weinbergen in den besten Lagen der berühmten Winzerstadt Rust. Das Weingut, ein entzückender malerischer Hof im Zentrum der Stadt, stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde liebevoll und behutsam renoviert. Schröck-Weine werden in alle Welt exportiert und in Spitzenrestaurants angeboten.