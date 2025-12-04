Die burgenländische Wiglwogl-Volkspartei

Als sich die ÖVP im Frühjahr – wieder einmal – mit der Suche nach einem neuen Parteichef abmühte und plötzlich vor der Qual der Wahl stand, weil neben Nationalrat Christoph Zarits auch Ollersdorfs Bürgermeister Bernd Strobl aufzeigte, obsiegte in der Partei die Feigheit vor der eigenen Courage. Statt die Qual einer Richtungsentscheidung auf sich zu nehmen, verfiel man auf eine scheinbar schmerzlose Lösung, um eine Kampfabstimmung zu vermeiden. Der konsensorientierte Zarits wurde zum Parteichef gekürt, der angriffslustige Strobl zum Klubobmann.

Noch vor wenigen Wochen gab sich Zarits überzeugt, damit „die beste Lösung für die ÖVP und das Burgenland gefunden“ zu haben. Ein Irrtum, wie seit wenigen Tagen offenkundig ist: Die Weigerung des Eisenstädter ÖVP-Bürgermeisters und Abgeordneten Thomas Steiner, den Misstrauensantrag von Blau-Türkis gegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mitzutragen, hat den quälenden Richtungskampf innerhalb der ÖVP auf die öffentliche Bühne des Landtags gehoben.