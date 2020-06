Der Zweigelt: Stark und heimisch

Geht es nach ÖWM-Chef Willi Klinger, sollen in den nächsten Jahren die 16 Weinbaugebiete in den vier Bundesländern, die in größerem Stil Wein machen, zu DAC umgemodelt werden. Man darf davon ausgehen, dass demnächst mit einem DAC Südsteiermark zu rechnen ist. Nicht nur die niederösterreichische Thermenregion mit den Sorten Zierfandler, Rotgipfler, Pinot Noir und St. Laurent sind Favoriten für ein künftiges DAC, sondern auch die Region Carnuntum.



Doch hier dürfte sich der ÖWM-Chef die Zähne ausbeißen. Denn an sich sei gegen DAC nichts einzuwenden, so Robert Payr, Präsident von Rubin Carnuntum, „aber wir haben unsere Marke geschützt und so soll es auch bleiben“. Für ihn und seine Kollegen stehe in den nächsten vier bis fünf Jahren ein DAC Carnuntum daher „nicht zur Diskussion.“