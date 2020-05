Der Weltverbesserer

Als Hans Niessl ( SPÖ) und FPÖ-Parteiobmann Johann Tschürtz verkündeten, dass sie die nächsten fünf Jahre im Burgenland regieren möchten, störte der junger Eisenstädter, Arnold Paukowitsch (22), die Pressekonferenz (PK) und kündigte den beiden an, dass sie keine ruhige Minuten in nächster Zeit haben werden. Er selbst ist auch hin- und hergerissen

KURIER: Wie sind Sie auf die Idee gekommen die PK von Hans Niessl und Johann Tschürtz zu stören?

Paukowitsch: Wir, die Offensive gegen Rechts, haben einen Anruf eines Journalisten bekommen, dass in Eisenstadt die Koalition von Rot und Blau fix ist und dass es dazu eine Pressekonferenz in Eisenstadt gebe. Wir waren zur Zeit in Wien bei der Demo vor der Parteizentrale ( SPÖ, Anm.,), haben uns sofort ins Auto gesetzt und sind nach Eisenstadt gefahren.

Waren Sie nervös bei Ihrem Auftritt?