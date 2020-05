Der unterschätzte Steppensee

Badewanne der Wiener", "Nasse Wiese", "Sumpf": Der Neusiedler See im Burgenland hat einige uncharmante Bezeichnungen, die eines nicht implizieren: Auf dem Steppensee kann auch Gefahr drohen. Große Gefahr.

Bei einem Segelunfall am 26. Mai war ein 15-jähriger Oberösterreicher ums Leben gekommen. Immer wieder haben Wassersportler ernsthafte Probleme. 2013 verzeichnete die Polizei 42 Seenotfälle, im vergangenen Jahr waren es sieben. Von 2011 bis 2014 mussten die Einsatzkräfte vier Leichen bergen. Warum kann ein so seichtes Gewässer (derzeit 1,60 bis 1,80 Meter tief) den Menschen zum Verhängnis werden?

Weht starker Wind oder Sturm, dann entsteht eine kurze Welle. "Unter solchen Umständen ist es schwierig zu schwimmen. Man kann sich leicht verschlucken", erklärt Freddy Lang. Der 55-Jährige führt die Segelschule Lang in Mörbisch am Neusiedler See und vermietet auch Boote. Er selbst ist begnadeter Segler, war vielfacher Staatsmeister. "Man kann nicht mehr stehen, denn die Strömung geht unter Wasser mit der Welle wieder zurück. Seeüberquerungen vermitteln den Eindruck, dass der See keine Gefahren birgt."

Auch Suchaktionen würden sich oft schwierig gestalten. "Man darf nicht davon ausgehen, dass man mit der Windrichtung mitgetrieben wird", sagt Lang.