Der Sprecher der Detektive

Fallbeispiele: In flagranti gilt als Highlight in der Szene

Seit 2002 ist Andreas Schweitzer als Detektiv unterwegs. Kuriose Fälle konnte er dabei beobachten. So setzte eine Frau den Detektiv auf deren Mann an. Sie vermutete, dass er fremd gehe. Und in der Tat, so war es dann auch. Schweitzer kam dahinter und gab seine Beobachtungen weiter. Vorerst wollte die gehörnte Frau dem Detektiv nicht glauben. Das käme oft vor, dass die Auftraggeber die Wahrheit nicht vertragen, sagt Schweitzer.

Streitereien hin, Streitereien her. Heute, so erzählt der Detektiv, sind sie wieder ein Paar und haben nach der zweijährigen Observierung – mit Unterbrechungen lagen die Kosten als Pauschale bei 35.000 Euro – noch zwei Kinder in die Welt gesetzt. Der Stundenlohn eines Detektives liegt zwischen 50 und 60 Euro, ohne Kilometergeld und sonstigen Vergütungen.

Kurschatten Anderes Beispiel: Ein Mann befürchtete, dass seine Frau einen Kurschatten habe. Also was war zu tun? Andreas Schweitzer quartierte sich in der selben spanischen Kuranstalt ein wie die zu beobachtende Personen. Und das für zehn Tage. Für den Detektiv hörte sich die Geschichte vorerst "ganz toll" an, weil zum einen der Auftraggeber den Kuraufenthalt extra bezahlte und dieses Kurhotel mit Vier-Sterne ausgezeichnet war.

Der schlanke Haken an der Geschichte: Sieben Kilo hatte er abgenommen, "weil dieses Hotel war so gesund, dass ich jeden Tag hungrig ins Bett gekommen bin".

Übrigens: Die Dame hatte einen Kurschatten. Ein Video über ein "gemütliches Beisammensein" an der Bar reichte schlussendlich für die Scheidung. Das Honorar hatte sich deshalb nicht geändert.

In flagranti, also so wirklich jemanden im Bett beim Kuscheln und Liebhaben zu erwischen, "das passiert in den seltensten Fällen und gilt als Highlight" in der Szene. Wenn so etwas passiert und auch noch dokumentiert wird, dann gelte der Kollege als Star.