Der Sonntag klingt von früh bis spät

In Rust nimmt heute Abend ein grenzüberschreitendes Orgelfestival seinen Anfang. Mörbisch, das ungarische Harka nahe der burgenländischen Grenze und Sopron sind die weiteren Stationen unter dem Motto " Orgel ohne Grenzen". Einmal solo, dann im Duett mit anderen Instrumenten, wird der Orgel in den Evangelischen Kirchen auch die menschliche Stimme zur Seite gestellt.

Zum Auftakt in Rust gastiert das Bläserquintett "Brass Brothers" unterm Kirchenschiff, in Mörbisch hört man Orgelwerke auch vierhändig.



So., 21. 8., Rust, Di., 23. 8., Mörbisch, Do., 25. 8., Harka, Sa., 27. 8., Sopron, jew. Evang. Kirche. ab 19 Uhr; Eintritt frei/Freie Spenden erbeten