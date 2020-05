Der Prophet im eigenen Land

Vor einigen Wochen war der Landwirt und "Paradeis-Papst", Erich Stekovics, Gast bei Claudia Stöckls "Frühstück bei mir" in Ö 3 . Im April wusste ORF eins über ihn zu berichten. Vor einigen Tagen besuchte der TV-Sender SAT1 den Landwirt. Die Journalisten wollten vom Praktiker seinen Zugang zur Landwirtschaft wissen. Der deutsche Sender ZDF war ebenfalls da. Irgendwann im Herbst soll eine längere Reportage über seine Gansln kommen. Die New York Times besuchte erst vor rund einem Monat den Frauenkirchner. Sie interessierte sich vor allem für seine rund 3000 Paradeisersorten. "Uns besuchen laufend internationale Medien", sagt Stekovics, der auch im Frauenkirchner Gemeinderat mit seiner Liste Nest (Namensliste Erich Stekovics) sitzt.



Und diese Woche war auch ein burgenländischer TV-Privatsender in Frauenkirchen. Dieser wiederum porträtierte Firmen der Seewinkelgemeinde. Wo der Privatsender jedoch nicht war, war bei Erich Stekovics. Den bezahlten Auftrag der Filmaufnahmen für die Serie Sommerfrisch gab Frauenkirchens Bürgermeister Josef Ziniel.



Erich Stekovics ist vielleicht eine Mimose. Vielleicht glaubt er zu viel an Gott. Als Politiker sei er mittlerweile etwas dickhäutiger geworden, sagt er. Doch dass der Privatsender bei ihm nicht vorbeischaute, das kränke ihn: "Bei jedem Bericht von mir in internationalen Medien kommt das Wort Frauenkirchen vor. Ich mache Werbung für unsere Heimatgemeinde. Und im burgenländischen Sender werde ich diskriminiert."