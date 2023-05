Straßenblockade zur Rettung des Neusiedler Sees

Schon ab dem Kreisverkehr zwischen Breitenbrunn und Winden kann man ausweichen – über Kaisersteinbruch, Wilfleinsdorf, Bruck an der Leitha und Bruckneudorf. Die Kundgebung startet um 8 Uhr beim Joiser Kreisverkehr und soll vor einer möglichen Austrocknung des Sees und deren Folgen warnen. Nicht zuletzt aufgrund des Klimawandels befürchtet die Gemeinde, dass der Neusiedler See nicht mehr zurückkehren würde.

„Als Gemeinde sehen wir es als große Aufgabe, unseren Lebensraum zu schützen“, so Bürgermeister Johann Steurer (ÖVP), der die Bewohner per Flyer dazu einlud, die Kommune in ihrem Anliegen zu unterstützen. Der See sei nicht nur für Freizeit und Erholung wichtig, sondern auch für die Gesundheit und die Zukunft der Region.

"Kämpfen für die Lebensqualität"

„Wir kämpfen für den Lebensraum und die Lebensqualität“, betonte Steurer in seiner kurzen Ansprache. Dass vom See nur Lacken übrig bleiben oder er gar komplett verschwindet, wolle er sich gar nicht vorstellen: „Wir wollen keine Ratschläge geben, sondern mit der Aktion aufrütteln, dass man den Prozess beschleunigt, bevor der Wasserstand zu niedrig wird.“

Der See müsse für die Region am Leben erhalten bleiben, verwies Steurer auch auf eine entsprechende Resolution des Joiser Gemeinderats. Er erinnerte auch daran, dass es 1867, als der See tatsächlich trocken lag, die größte Abwanderung aus der Region gegeben habe.