Dealer versorgten Jugend in Parndorf

Massive Schlaf- und Kreislaufstörungen, erhöhte Körpertemperatur, unterdrücktes Schlaf- und Hungergefühl, aggressives Verhalten und Depressionen: Diese negativen Auswirkungen werden dem Konsum der Droge Metamphetamin – auch bekannt als Crystal Meth und Pico – zugeschrieben. Nicht etwa nach mehrmaligem Einnahmen, sondern schon nach dem ersten Drogenrausch.

Dieses gefährliche Suchtgift sowie andere chemische Substanzen wie Amphetamine und Heroin, aber auch Cannabis wurden im großen Stil von einer Drogenbande an Jugendliche und teilweise minderjährige Abnehmer im Bezirk Neusiedl am See verkauft. Drogenfahnder des Landeskriminalamtes Burgenland haben das illegale Netzwerk aus Produzenten, Schmugglern und Lieferanten in Österreich, Tschechien und der Slowakei nun zerschlagen, sagt der stellvertretende Landespolizeidirektor Generalmajor Werner Fasching.

21 Verdächtige sind in der Justizanstalt Eisenstadt in Haft, darunter neun Verdächtige aus Parndorf. Weitere 80 Personen wurden wegen Handel in geringem Ausmaß und wegen Konsums angezeigt. In Tschechien klickten für einige Produzenten die Handschellen, Festnahmen in der Slowakei wird es in den nächsten Tagen geben, kündigte der Chefermittler des LKA, Ernst Paul Schlaffer, an. Der Verkaufswert der nachgewiesenen Substanzen beträgt rund 820.000 Euro.