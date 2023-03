Dealer festgenommen: 18-jähriger Burgenländer dealte seit Jahren

Ein 18-jähriger Burgenländer, der seit 2018 im Raum Mattersburg regen Handel mit Suchtmittel betrieben hatte, ist festgenommen worden. Bei einer Hausdurchsuchung wurden neben diversen Drogen und Waffen auch ein Vape E-Verdampfer mit THC-Liquid - laut Polizei erstmals in Österreich - sichergestellt. Der junge Mann wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag.