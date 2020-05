Dauerregen sorgte für Überflutungen

Der anhaltende Dauerregen sorgte am Samstag vor allem in der Steiermark und im Burgenland für Überflutungen und damit verbundene Feuerwehreinsätze. In Kärnten hat der Verbund den Wasserpegel des Stausees Edling in Völkermarkt abgesenkt. Die Situation beim in Bewegung geratenen Berg in Mittertrixen ist unverändert instabil.