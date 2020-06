Das Verkehrskonzept kommt in die "Rundablage"

Da geht den Bahnfreunden der Dampfkessel hoch. Und demonstrativ wird das "ÖV-Verkehrskonzept Südburgenland" geschreddert.

"Unsere Prognosen haben sich leider bewahrheitet", betont Dietrich Wertz von der Bürgerinitiative " Pro Bahn". Und führt mehrere Punkte ins Feld: "Kein Personenverkehr mehr von Oberwart in den Großraum Wien, der Güterverkehr zwischen Oberwart und Friedberg wackelt, im Mittelburgenland droht eine flächendeckende Stilllegung der Eisenbahn, der Ausbau nach Ungarn ist in weite Ferne gerückt." Zudem drohe der Museumsbahn zwischen Oberwart und Oberschützen das endgültige Aus – der KURIER hat berichtet. Im Norden indes seien Projekte großzügig umgesetzt worden oder befänden sich in der Planungsphase, so Wertz.