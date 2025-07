DAs Südburgenland feiert den ersten Paradies Sommer

Vor wenigen Tagen verwandelte sich das Südburgenland erstmals in ein „Paradies für alle Sinne“ als Folgeveranstaltung der bereits etablierten Paradiestage. Trotz durchwachsenen Wetters zog die neue Eventreihe „Paradies Sommer 2025“ zahlreiche Besucher an.

Der Auftakt stand im Zeichen von Hochzeitsinspirationen, Betriebe präsentierten Locations und regionale Anbieter. In Stegersbach lud die Therme bei Livemusik und speziellen Aufgüssen bis Mitternacht zum Familienerlebnis.

Am dritten Tag öffneten 38 Betriebe ihre Türen. Besonders beliebt war der Einblick in die Backstube von Aloisia Mehlspeisen. Den Abschluss bildete „Mondschein trifft Paradies-Genuss“ mit Feuershow, Vollmondwanderung und regionaler Kulinarik. „Der Paradies Sommer hat die Vielfalt der Region gezeigt“, so Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel. 2026 soll das Angebot weiter ausgebaut werden.