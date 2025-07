Am kommenden Donnerstag sollen am Landesgericht Eisenstadt die Urteile über den Maler und den Spengler fallen. Pucher fehlt wie schon im ersten Strafprozess, sein Verfahren liegt auf Eis.

Klikovits und der frühere Tischler sind im Februar zu mehr als sechs beziehungsweise zweieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt wurden, Klikovits tritt die Haft demnächst an. Seit Februar gab es keine Verhandlung mehr.

Gutachter Peter Hofmann hatte Pucher Ende 2024 als „nicht verhandlungsfähig“ bezeichnet. Der 69-jährige frühere Banker und Präsident des SV Mattersburg hat zwei Schlaganfälle hinter sich.

Mirko Matkovits, Verteidiger des angeklagten Malers, wollte Pucher zumindest als Zeugen befragen. In einem vom Landesgericht angeforderten Ergänzungsgutachten hat Hofmann im März festgestellt, dass Pucher „krankheitsbedingt mit Blick auf seine körperliche und geistige Verfassung nicht in der Lage (ist), vor Gericht zu erscheinen und in der Hauptverhandlung zum Sachverhalt auszusagen“.