Das Geschäft des Landes mit Radarkontrollen

Als das Land im November 2020 mit der Bewirtschaftung von 14 eigenen Radarboxen begann, wähnte die Opposition „Abzocke“ und Zufluss in „leere Landeskassen“. Der die ganze Zeit über zuständige SPÖ-Landesrat Heinrich Dorner hat das stets bestritten und den Nutzen für die Verkehrssicherheit in den Vordergrund gerückt. Im Rahmen der Verkehrsbilanz gab Dorner auch einen Überblick über die landeseigenen Radarmessungen im vergangenen Jahr.

Bei den vom Land durchgeführten Messungen wurden rund 6,8 Millionen Kraftfahrzeuge erfasst. Von 80.289 Autolenkern wurde die jeweils höchstzulässige Fahrgeschwindigkeit überschritten. Das ergibt einen Übertretungsprozentsatz von 1,18 Prozent. Im Vergleich zum Jahr davor hat sich die Disziplin im Straßenverkehr erhöht. 2024 waren noch 1,43 Prozent der überprüften Kraftfahrzeuge zu schnell unterwegs. Der sinkende Prozentsatz könnte auf „engmaschige Kontrollen zurückzuführen sein, die wir seit einigen Jahren durchführen“, so Dorner. Einnahmen fürs Land 2025 hat das Land überdies 85 Anforderungen von Kommunen für die Geschwindigkeitsüberwachung auf Gemeindestraßen verbucht. Von Landesorganen wurden dabei 3.301 mobile Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, so der Landesrat.