Das Burgenland glüht – fast wie Wien

Laut Verkehrsclub Österreich und den Zahlen des aktuellsten Mikrozensus der Statistik Austria liegt das Burgenland bei der Hitzebelastung an zweiter Stelle – gleich hinter Wien. Und das, obwohl der Unterschied zwischen der Bundeshauptstadt und dem östlichsten Bundesland größer kaum sein könnte.

Fast die Hälfte der Bevölkerung fühlt sich bei Hitze belastet, ein Fünftel sogar sehr stark. 2019 waren es nur 39 Prozent. Und das nicht nur am Tag – jede dritte Burgenländerin und jeder dritte Burgenländer leidet in der Nacht unter der drückenden Wärme. Thomas Stipsits überlegt schon, Hollywood eine Neuverfilmung mit dem Titel „Schlaflos in Stinatz“ anzubieten.

„Kühles“ Mittelburgenland?

Besonders betroffen ist übrigens das Südburgenland: Dort fühlen sich bereits 54 Prozent stark durch Hitze beeinträchtigt. Im Nordburgenland sind es 49 Prozent, im Mittelburgenland rund 36 Prozent. Da helfen auch keine nostalgischen Erinnerungen an kühle Sommer im 70er-Bungalow. Heute wärmt das Eternitdach bis Mitternacht nach.