Darabos mit 100 % zu Spitzenkandidat gewählt

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos ist am Samstag beim burgenländischen SP-Landesparteirat in Eisenstadt einstimmig zum Spitzenkandidat für die Nationalratswahl am 29. September gewählt worden. Der ehemalige Verteidigungsminister zeigte sich „gerührt“, 100 Prozent seien „nicht selbstverständlich“, so Darabos. 217 Delegierte gaben ihre Stimme ab. Auf der Landesliste sind acht Männer und sechs Frauen vertreten.

Darabos werde „mit euch gemeinsam dafür sorgen, dass die SPÖ nach dem 29. September stärkste politische Kraft in Österreich bleiben wird“. Das „ganz klare“ Ziel dafür: „40 Prozent plus“, sagte Landeshauptmann Hans Niessl.

Die burgenländische SP habe aber nicht nur das Ziel, die stärkste Landespartei zu werden, sondern auch das Ziel zuzulegen. „Wenn wir ein Landesmandat schaffen, haben wir drei Mandatare im Nationalrat“, sagte Darabos. Der Bundesgeschäftsführer sei der „beste Manager“ für die Wahl, erklärte Finanz- und Kulturlandesrat Helmut Bieler.

Mit der Frauenquote auf der Landesliste zeigte sich Frauenlandesrätin Verena Dunst einigermaßen zufrieden. Man habe das erste Mal Wert darauf gelegt, dass auf allen Bezirkslisten Frauen vertreten seien. Heuer belegen die ersten sechs Plätze Männer, auf Platz sieben findet sich die erste Frau – Lucia Salber aus Rudersdorf.