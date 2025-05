Dachstuhlbrand in Zahling: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ein Dachstuhlbrand in Zahling ist am Montagnachmittag glimpflich ausgegangen, dank des raschen Eingreifens der Feuerwehren aus Zahling, Eltendorf und Königsdorf. Insgesamt 20 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen verhinderten, dass sich die Flammen weiter ausbreiten konnten, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf am Mittwoch.