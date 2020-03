Coronoavirus: Kein Personenverkehr nach Ungarn ab Mitternacht

Ungarn wird ab Mitternacht seine Grenze für Personenverkehr von ausländischen Bürgern schließen, den Güterverkehr aber weiterhin ins Land lassen.

Das kündigte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Montag bei seinem Besuch in Slowenien an.

Für die Lastwagen im Transit durch Ungarn werde es allerdings Einschränkungen gelten, so werden sie nur bestimmte Autobahnen und bestimmte Tankstellen benützen dürfen, erklärte er.