Coronafall beim Oktoberfest in Leithaprodersdorf

Am Dienstag wurde ein öffentlicher Behördenaufruf an die Besucher des Oktoberfestes in Leithaprodersdorf gerichtet: Eine Person, die am Freitag (10. September) am Fest teilgenommen hat, sei positiv auf Covid-19 getestet worden.

Daher werden nun alle Oktoberfest-Besucher vom Freitag von der Gesundheitsbehörde ersucht, in einem der Impf- und Testzentren (BITZ) einen kostenlosen PCR-Test zu machen und ihren Gesundheitszustand zu beobachten.