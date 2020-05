Cobra lauerte Profi-Einbrecher auf

Ich freu mich wirklich sehr, dass sie ihn jetzt erwischt haben“, sagt Brigitta Heckenast. Sie arbeitet in jener Trafik im Eisenstädter Einkaufszentrum, die im Juni 2009 Ziel eines Einbruchs war. Ein dreister Dieb hat sich am 27. Juni 2009 Zutritt zu dem Einkaufszentrum in der Ruster Straße verschafft und dort die Trafik, das Zoofachgeschäft und den Juwelier heimgesucht. Jetzt konnten diese drei Einbrüche geklärt werden.