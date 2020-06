City-Taxi Modell macht in Deutschland Schule

Vorbild – Es regnet in Strömen und Manfred Hauer möchte von der Fachhochschule am Stadtrand von Eisenstadt in die Innenstadt kommen. Kein Problem. Ein kurzer Anruf bei einem der City-Taxis der Landeshauptstadt und schon wird er von Tür zur Tür gebracht. "Mich hat dieses System des öffentlichen Verkehrs überzeugt, so dass ich mir gedacht habe, das wäre auch interessant für meine Heimatstadt", erzählt der deutsche Unternehmer im KURIER-Gespräch. Hauer stammt aus Neustadt in Rheinland-Pfalz. Nach Eisenstadt verschlug ihn eine Lehrtätigkeit an der Fachhochschule. Nun könnte das Eisenstädter City Taximodell in Deutschland Schule machen.