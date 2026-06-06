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Loipersbach

Schwimmbad im Burgenland wegen Chlorgasaustritt gesperrt

Kurzzeitiger Chlorgasaustritt im Schwimmbad Loipersbach: Einsatzkräfte gaben rasch Entwarnung, das Bad wurde dennoch gesperrt
06.06.2026, 13:57

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Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit unscharfer Frontansicht steht in einer Garage, zwei Personen sitzen vorne.

Zusammenfassung

  • Im Schwimmbad Loipersbach kam es am Samstag zu einem kurzzeitigen Chlorgasaustritt, Ursache unbekannt.
  • Einsatzkräfte waren zwei Stunden vor Ort, es bestand laut Bürgermeister keine Gefährdung und niemand wurde verletzt.
  • Das Bad bleibt am Samstag gesperrt, Reparaturen erfolgen noch am selben Tag, Wiedereröffnung am Sonntag geplant.

In Loipersbach (Bezirk Mattersburg) ist es am Samstagvormittag im Schwimmbad aus bisher unbekannter Ursache zu einem Chlorgasaustritt gekommen. Das berichtete der ORF Burgenland am Samstag. Laut Landessicherheitszentrale wurde niemand verletzt, das Bad bleibt am Samstag gesperrt.

Bürgermeister: Keine Gefährdung

Zwei Feuerwehren waren mit fünf Fahrzeugen rund zwei Stunden lang im Einsatz. Laut dem Loipersbacher Bürgermeister Rainer Schneeberger (SPÖ) habe die Stadtfeuerwehr Mattersburg nur einen leichten Austritt gemessen, eine Gefährdung habe nie bestanden.

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Noch im Laufe des Samstags sollen die notwendigen Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Am Sonntag soll das Schwimmbad wieder öffnen.

Mattersburg Burgenland ORF
Agenturen, kurier.at, haipa  | 

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