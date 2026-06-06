Schwimmbad im Burgenland wegen Chlorgasaustritt gesperrt

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In Loipersbach (Bezirk Mattersburg) ist es am Samstagvormittag im Schwimmbad aus bisher unbekannter Ursache zu einem Chlorgasaustritt gekommen. Das berichtete der ORF Burgenland am Samstag. Laut Landessicherheitszentrale wurde niemand verletzt, das Bad bleibt am Samstag gesperrt.

Bürgermeister: Keine Gefährdung Zwei Feuerwehren waren mit fünf Fahrzeugen rund zwei Stunden lang im Einsatz. Laut dem Loipersbacher Bürgermeister Rainer Schneeberger (SPÖ) habe die Stadtfeuerwehr Mattersburg nur einen leichten Austritt gemessen, eine Gefährdung habe nie bestanden.