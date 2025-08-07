Causa Friedrichshof: Neues "Sicherheitsnetz" im Widmungsrecht

In Zusammenhang mit der gestoppten Unterbringung von etwa 30 geistig abnormen Rechtsbrechern am Friedrichshof in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) setzt das Land Burgenland die angekündigten widmungsrechtlichen Schritte .

Nach Angaben vom Donnerstag wurde die Schaffung von zwei neuen Sonderwidmungen verankert, mit denen Projekte im Bereich des Maßnahmenvollzugs oder der psychiatrischen Betreuung in Zukunft einer eigenen Flächenwidmung bedürfen.

Damit sei sichergestellt, dass Vorhaben wie in Zurndorf nicht mehr hinter dem Rücken des Landes und der Bevölkerung geplant werden können, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in einer Aussendung. Im Widmungsrecht sei "ein Sicherheitsnetz eingebaut". Eine Einbindung des Landes bei derart sensiblen Themen sei damit gewährleistet. Es werde ein solches Projekt im Burgenland "auch in Zukunft gegen den Willen des Landes nicht geben - nicht in Zurndorf und nicht an einem anderen Ort", erklärte Doskozil.

Ein ähnliches widmungsrechtliches Instrument sei seitens des Landes bereits genutzt worden, um ein Erstaufnahmezentrum des Bundes in Eberau (Bezirk Güssing) zu verhindern.