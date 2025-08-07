Grüner Asphalt in Pamhagen: Revolution im Straßenbau?

Asphalt steht für Bodenversiegelung, Verbauung, Straßen und Autobahnen – kurzum: Der Stoff, auf dem so viele täglich fahren, ist alles andere als „grün“. Genau dazu soll der Bodenbelag aber künftig werden, geht es nach einem österreichweiten Pilotprojekt, das seit Montag dieser Woche in Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) umgesetzt wird.

Denn dort wird auf einem ein Kilometer langen Teilstück eines Radweges CO 2 -speicherndes Straßenbaumaterial auf Basis von Pflanzenkohle verarbeitet. Diese wird aus regionalen landwirtschaftlichen Reststoffen wie etwa Schilf gewonnen und dauerhaft im Straßenbelag eingebunden. Bauen, dann evaluieren Pro Kilometer werden über 60 Tonnen CO 2 dauerhaft gespeichert, heißt es von Projektleiter Martin Zloklikovits, dem Forschungskoordinator des Landes. Die Herstellung, Mischung und der Einbau des neuartigen Asphalts erfolgen ausschließlich im Burgenland.

„Unsere Aufgabe war es, Rezepturen zu entwickeln, die technisch umsetzbar sind“, sagt Christian Rauch, Innovationsleiter bei der Porr Bau GmbH, die das Mischwerk in Pamhagen betreibt. Die Entwicklungsarbeit fand im hauseigenen Labor in Parndorf statt. Derzeit wird die neue Asphaltmischung in Teilabschnitten verbaut – über ein Jahr hinweg soll sie auf Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit getestet werden.