Eine Zeitreise durch Burgenlands Bus- und Taxigeschichte

Die Entwicklung des Burgenlandes ist eng mit jener der Bus- und Taxiunternehmen verbunden. Ein neu erschienenes Buch widmet sich dieser Verbindung und zeichnet die Geschichte der Personenbeförderung im Land nach. Unter dem Titel „Busse und Taxis im Burgenland“ wurde das Werk kürzlich in der Wirtschaftskammer Burgenland in Eisenstadt präsentiert. Es versteht sich als Dokumentation der Mobilitätswirtschaft und ihrer Bedeutung für das Bundesland.

„Wer nicht weiß, woher er kommt, der weiß auch nicht, wohin er geht“, sagt Martin Horvath, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Burgenland und Obmann der Fachgruppe der Autobusunternehmen. Man habe sich bewusst entschieden, das Projekt zu unterstützen, um die Entwicklung der Branche festzuhalten. „Tag und Nacht da“ Im Burgenland gibt es 45 Bus- und 125 Taxiunternehmen mit insgesamt rund 950 Beschäftigten. Sie sichern die Mobilität im öffentlichen Verkehr, im Schülertransport, im Ausflugs- und Freizeitverkehr sowie im Krankentransport. „Wir sind mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Tag und Nacht für unsere Kunden da und befördern sicher an jedes gewünschte Ziel“, sagt Hubert Bleich, Obmann der Fachgruppe Taxi.

Pingitzer (†) als Initiator Initiiert wurde das Buchprojekt von Norbert Pingitzer (†) und Herbert Ascherbauer gemeinsam mit der Wirtschaftskammer. Pingitzer sammelte dafür Bildmaterial im gesamten Burgenland und dokumentierte zahlreiche Geschichten aus der Branche. Der Fachbuchautor und Techniker aus Kobersdorf verstarb im August 2025 im 76. Lebensjahr. Bis zu seiner Pensionierung führte der aus Mattersburg stammende Pingitzer ein Eisenwarenfachgeschäft. In seiner Pension widmete er sich der Geschichte von Autos, Motorrädern, Traktoren, Lastautos und Tankstellen im Burgenland. Für sein Buch „Anschluss 1938“ erhielt er 2018 den burgenländischen Buchpreis für das beliebteste Sachbuch.