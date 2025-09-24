Burgenlands Zivildiener des Jahres kommt aus Kobersdorf

Im Bundeskanzleramt in Wien wurden am Dienstag die Zivildiener des Jahres 2025 geehrt. Für das Burgenland erhielt der 19-jährige Nico Müller aus Kobersdorf (Bezirk Oberpullendorf) die Auszeichnung.

Er leistete seinen Zivildienst im Pflegekompetenzzentrum Weppersdorf des Samariterbundes und überzeugte dort durch Engagement, Empathie und Verantwortungsbewusstsein.

Berührende Momente

Diesen Weg würde Nico Müller auch anderen jungen Männern empfehlen, wie er erzählt: "Mein Zivildienst beim Samariterbund hat mir gezeigt, wie wichtig Geduld, Verständnis und echte Zuwendung sind. Besonders berührt haben mich die Momente, in denen ich Bewohnerinnen und Bewohnern kleine Freuden bereiten konnte – sei es bei einem Spaziergang im Sonnenschein oder durch gemeinsame Gespräche".