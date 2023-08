Burgenland: Zwei Personen bei Unfall mit Schlepperfahrzeug verletzt

Bei einem Auffahrunfall mit einem Schlepperfahrzeug sind am Donnerstagabend auf der Nordostautobahn A6 nahe Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) zwei Personen leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Schlepper aus Nordmazedonien wurde festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Er hatte fünf Flüchtlinge auf der Autobahn aussteigen lassen.

Der Verdächtige dürfte den Pkw laut Angaben der Polizei am Pannenstreifen angehalten haben, die Migranten aus Bangladesch und Indien stiegen aus. Daraufhin krachte allerdings ein Fahrzeug in den abgestellten Schlepperwagen. Zwei Insassen des zweitbeteiligten Pkw erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus Kittsee gebracht.

