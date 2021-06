Burgenland will bis Schulstart alle Jugendlichen geimpft haben

Das Burgenland appelliert nun an Jugendliche ab zwölf Jahren, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen: „Jetzt seid ihr dran“, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Wer sich bis Schulschluss anmeldet, bekommt die erste Teilimpfung im Juli und vier Wochen später, im August, die zweite Dosis verabreicht. Bis zum Schulstart seien sie also voll immunisiert.

135.374 Burgenländerinnen und Burgenland wurden bisher geimpft. 88.468 davon sind bereits vollimmunisiert. Jetzt sind die Jugendlichen an der Reihe: „Der Juli ist euer Monat“, warb Impfkoordinator Markus Halwax.