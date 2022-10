Burgenland: Weniger auf Jobsuche, aber viele offene Lehrstellen

Laut AMS gibt es in allen Bezirken ein Minus bei den Jobsuchenden, in Oberpullendorf fällt es am größten aus (-24 Prozent). Ende September waren im Land 115.000 Personen in Beschäftigung, das entspricht einem Plus von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Derzeit sind beim AMS mit in Summe 2.025 etwas weniger offene Stellen (-3,1 Prozent), dafür deutlich mehr freie Lehrplätze als im Vorjahr gemeldet, nämlich 220 (+28 Prozent).

„Auf eine gemeldete Lehrstelle kommen 0,7 Lehrstellensuchende. Für Jugendliche gibt es ein breites Angebot“, sagt AMS Burgenland-Chefin Helene Sengstbratl. Um dem hohen Bedarf gerecht zu werden, organisiert das AMS gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Bildungsdirektion im kommenden Frühjahr wieder „Lehrlingscastings“. „Betriebe können sich ab sofort anmelden“, informiert Sengstbratl.