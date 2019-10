Burgenland: Viel Wind um einen nie gebauten Windpark

Der Oberste Gerichtshof hatte im heurigen Februar den Untreue-Vorwurf gegen Lukits & Co verworfen, einen anderen Teil des Verfahrens aber ans Landesgericht zurückverwiesen.

"Wie stellen Sie sich das vor?"

Der Schöffensenat unter dem neuen Vorsitz von Daniela Berger muss sich noch einmal mit folgender Frage befassen: Dienten Bewag-Zahlungen an Hochegger u.a. über 180.000 und eine Million Euro dazu, Beamte des Netzbetreibers E. ON und der ungarischen Energieagentur „zu schmieren“, wie Oberstaatsanwalt Günter Gößler meint, oder standen den vertraglich vereinbarten Zahlungen an Hochegger Leistungen für die Bewag gegenüber, wie Lukits versichert: Die Direkteinspeisung des Windstroms ins E.ON-Netz und eine Einspeis-Lizenz.

Unterstützung erhielt Lukits vom Ex-Hochegger-Mann, einem gebürtigen Ungarn: „Man hätte ganze Gremien bestechen müssen, wie stellen Sie sich das vor“, fragte er den Ankläger entgeistert. Fortsetzung am 18. Oktober.