Urlaubspläne gegen die Eiseskälte

Es ist – und bleibt – bitterkalt. Zeit, sich gemütlich zusammenzusetzen und für wärmere Tage zu planen. Zum Beispiel den nächsten Urlaub im Burgenland. Ja, Urlaub im Burgenland. Von 15. bis 18. Jänner präsentierte sich das Bundesland erfolgreich auf der Ferien-Messe Wien in Halle D. Und man kann sagen: Kaum ein Land verfügt thematisch über eine so große Bandbreite wie das Burgenland, dessen Nord-Süd-Ausdehnung 166 Kilometer beträgt und das somit völlig unterschiedliche Landschaften, vom Steppensee und Vogelparadies im Norden bis zum Drei-Weinberge-Wanderweg im Süden zu bieten hat. Dazwischen Burgen und Schlösser, Kultur und Mountainbike-Trails. Dazu von Nord bis Süd, fast durchgängig, die schönsten Radrouten.

Dass das Burgenland das sonnenreichste Bundesland Österreichs ist, erwähnen wir jetzt gar nicht mehr. Sonst klingt diese Tatsachenaufzählung fast nach einer Werbeeinschaltung.

Europas Top-Campingplatz Dabei muss man das Burgenland nicht bewerben. Es spricht für sich. Dieser Tage wurden die Gewinner des „camping.info“-Awards 2026 bekannt gegeben. Unter mehr als 23.000 Campingplätzen von Schweden bis Griechenland wurden die besten 110 ausgewählt. Und Platz eins ging an das Burgenland. Der beliebteste Campingplatz – ermittelt auf Basis von 120.000 Bewertungen – ist der Campingplatz Sonnenland Lutzmannsburg im Bezirk Oberpullendorf.