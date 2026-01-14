Ganz oben in Europa: Burgenländischer Campingplatz auf Platz eins
- Camping Sonnenland Lutzmannsburg gewinnt den camping.info Award 2026 und setzt sich gegen rund 23.000 Anlagen in 44 Ländern durch.
- Die Bewertung basiert ausschließlich auf über 120.000 echten Camper-Bewertungen, ohne Jury oder Experten.
- Österreich ist stark vertreten: 24 Campingplätze unter den Top 110 Europas, fünf davon in den Top 10.
Beim diesjährigen camping.info Award holt sich der Campingplatz Sonnenland Lutzmannsburg den Gesamtsieg und lässt damit rund 23.000 Campinganlagen in 44 Ländern hinter sich. Die Platzierungen basieren ausschließlich auf über 120.000 Bewertungen von Campern – ganz ohne Jury oder Expertenkommission.
Mit mehr als 5.000 sehr guten Bewertungen punktet der burgenländische Campingplatz vor allem bei Familien. Camper loben die Hundefreundlichkeit, den Badesee, die familiäre Atmosphäre und das umfangreiche Freizeitangebot für Kinder, das ohne Zusatzkosten genutzt werden kann.
Erst 2021 eröffnet
Der Campingplatz wurde 2021 von drei Schwestern eröffnet. Mit gezielten Investitionen und laufender Weiterentwicklung schaffte es der Newcomer binnen weniger Jahre erst unter die Top 3 – und nun ganz nach oben.
Österreich spielt beim camping.info Award 2026 eine Hauptrolle: 24 heimische Campingplätze finden sich unter den 110 besten Europas, fünf davon in den Top 10.
Die Top 3 Campingplätze in Österreich 2026
- Camping Sonnenland Lutzmannsburg, Burgenland – Europa Nr. 1
- Camp MondSeeLand, Oberösterreich – Europa Nr. 4
- Falkensteiner Camping Grubhof, Salzburg – Europa Nr. 5
