Ganz oben in Europa: Burgenländischer Campingplatz auf Platz eins

Beim diesjährigen camping.info Award holt sich der Campingplatz Sonnenland Lutzmannsburg den Gesamtsieg und lässt damit rund 23.000 Campinganlagen in 44 Ländern hinter sich. Die Platzierungen basieren ausschließlich auf über 120.000 Bewertungen von Campern – ganz ohne Jury oder Expertenkommission.

Mit mehr als 5.000 sehr guten Bewertungen punktet der burgenländische Campingplatz vor allem bei Familien. Camper loben die Hundefreundlichkeit, den Badesee, die familiäre Atmosphäre und das umfangreiche Freizeitangebot für Kinder, das ohne Zusatzkosten genutzt werden kann.

Erst 2021 eröffnet

Der Campingplatz wurde 2021 von drei Schwestern eröffnet. Mit gezielten Investitionen und laufender Weiterentwicklung schaffte es der Newcomer binnen weniger Jahre erst unter die Top 3 – und nun ganz nach oben.