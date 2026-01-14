"Grausam": Zwei Waldohreulen im Burgenland erschossen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Bezirk Neusiedl am See ist es erneut zu einem Fall von Wildtierkriminalität gekommen. Ende November 2025 wurden im Gemeindegebiet St. Andrä am Zicksee zwei geschützte Waldohreulen tot aufgefunden. Röntgenbilder zeigten laut BirdLife Österreich zweifelsfrei, dass die Tiere mit Schrot erschossen wurden.

Am 26. November 2025 war dem WWF Österreich der Fund zweier toter Greifvögel gemeldet worden. Ornithologen von BirdLife Österreich fanden die Waldohreulen am Rand eines Teiches, beide mit Blutspuren im Gefieder. Birdlife veröffentlichte Bilder von den getöteten Vögeln:

„Einer der Waldohreulen wurde offensichtlich in den Kopf geschossen, das Röntgenbild zeigt über 50 Schrotkugeln im Kopfbereich“, sagte Johannes Hohenegger, Experte für Greifvogelschutz bei BirdLife Österreich. Die zweite Eule habe Schrotkörner in Flügel und Bein sowie mehrere Knochenbrüche aufgewiesen.

Wie alle wildlebenden Vogelarten ist die Waldohreule im Burgenland geschützt. Fang und Tötung sind verboten. BirdLife Österreich erstattete daher Anzeige wegen Tierquälerei nach sowie wegen Verstoßes gegen das burgenländische Jagdgesetz. Bezirk Neusiedl als Wilderei-Hotspot Der Bezirk Neusiedl am See gilt laut BirdLife seit Jahren als Hotspot der Wildtierkriminalität. Allein 2025 wurden dort unter anderem zwei erschossene Mäusebussarde, mehrere Greifvogelfallen sowie der Einsatz verbotener Lockgeräte bei der Wachteljagd dokumentiert. In den vergangenen Jahren seien auch streng geschützte Arten wie Kaiseradler oder Kornweihe illegal getötet worden, so BirdLife.